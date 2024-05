La Sapienza resta la migliore università italiana - ma perde terreno nella classifica del mondo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 maggio 2024 – Larimane la, maa livello internazionale. Così come gli atenei di Padova e Milano. A dirlo è l'edizione 2024 dellaredatta annualmente dal Center World University Rankings (Cwur), che valuta le performance e l’offerta dellein tutto il. Anche quest’anno, il prestigioso ateneo romano guida la, ma rispetto ai giganti del sapere – tra cui svettano Harvard, il Massachusetts Institute of Technology e Stanford –otto posizioni, arenandosi al 124mo posto. Scendono anche l'di Padova (che passa dal 171mo al 173mo posto e quella di ...

