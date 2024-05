La Sangiustese rimonta ed evita la Promozione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) montegiorgio 12 (3-4-3): Forconesi 6; Diakhaby 6, Rosa Gastaldo 6 (12’st Monterotti 6), Greco 6; Verdesi 6, Zancocchia 5.5, Rossini 5.5, Lombardi 6 (17’st Flaiani 6); Albanesi 6, Zira 6, Giri 6,5 (25’st Milozzi 6). All. Vagnoni 6(4-3-2-1): Monti 6; Tombolini 6, Dos Santos 5.5, Sabatini 6, Marini 6; Trillini 6.5, Omiccioli 6, Lattanzi 5 (30’st Del Brutto 4); Monachesi 6.5, Ferrari 5 (1’st Gaspari 6); Handzic 6. All. Giandomenico 6.5 Arbitro: Alessio Artini di Firenze Reti: 3’ Zira (rig), 14’st Trilli, 33’st Monachesi Note. Ammoniti: Rosa Gastaldo, Dos Santos, Giri, Cingolani, Sabatini, Trillini. Espulso: 38’st Del Brutto; Recupero: 1’pt - 6’st Alla fine ad esultare è laper una salvezza raggiunta ine il Montegiorgio si lecca le ferite per un ko arrivato in ...