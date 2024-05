La rivolta pacifista di Strada e Tarquinio spaventa i vertici del Pd

(Di lunedì 13 maggio 2024) Elly Schlein e Stefano Bonaccini si sono riavvicinati in vista delle elezioni Europee, con la segretaria che ha capito che deve blindarsi da tutte le possibili tempeste che arrivano dall'esterno, ma soprattutto dall'interno del Partito democratico. “Il presidente Pd le sta dando manforte (e ragione) anche nei casi più spinosi”, il retroscena del Corriere della Sera sull'accordo stretto tra gli allora contendenti per la poltrona di nuovo segretario dei dem. E Bonaccini ha risposto presente, cercando di placare i bollenti spiriti pacifisti dei volti candidati alle prossime elezioni: “Le posizioni di Ceciliae Marcosono in netta minoranza. L'aver sostenuto la resistenza ucraina per me, per Schlein e per il partito, è giusto”. “Su questo fronte la segretaria non sta scartando dalla retta via come sospetta qualche dem”, l'analisi di Maria ...

