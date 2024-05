La prima settimana del Giro d' Italia è volata Parola di Pellizzari e Pozzovivo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nove tappe, da Torino a Napoli, 1421,6 km percorsi alla media di 43,09 all’ora (la media di Tadej Pogacar, il primo in classifica, per gli altri un po’ meno alta). Oggi, il primo dei due giorni di riposo. Stamattina, per non perdere l’abitudine, anche il ritmo, perfino la voglia, il più giovane e il meno giovane deld’, Giulioe Domenico, si sono allenati. Poi, a un esame di coscienza su questain, ci hanno risposto così. Cadute?: “Zero”.: “Una e mezzo. Latutto a terra, la seconda solo i piedi”. Forature?: “Zero”.: “Zero”. Incidenti meccanici?: “Uno. Un ...