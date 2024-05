La polizia locale di Bergamo avvia l’attività di foto-segnalamento

Il gestore non ha chiama to le forze dell’ordine quando uno dei clienti del circolo ha aggredito l’ex fidanzata cercando di percuoterla con una pietra. E non lo ha fatto neppure quando l’uomo e i suoi amici hanno ingaggiato una vera e propria rissa ...

Giro: tutto pronto in Alto Adige, anche per la sicurezza - Giro: tutto pronto in Alto Adige, anche per la sicurezza - Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano, Prefetto Vito Cusumano, ha presieduto stamani una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella quale sono state ...

Milano, bambina di due anni azzannata da un pitbull: è grave. La zia la salva chiudendola in bagno - Milano, bambina di due anni azzannata da un pitbull: è grave. La zia la salva chiudendola in bagno - Pitbull, continuano le aggressioni. Mentre giocava con la sorella gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, una bambina di due anni e mezzo è ...

Roma, quante irregolarità: in centinaia sono stati colti di sorpresa - Roma, quante irregolarità: in centinaia sono stati colti di sorpresa - Roma: dopo alcuni controlli a sorpresa, effettuati della polizia locale, riscontrate irregolarità per oltre 60mila euro e 5 patenti ritirate Nel weekend appena trascorso, un’operazione di controllo ...