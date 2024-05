La pedalata collettiva con oltre 700 ciclisti per chiedere più sicurezza sulle strade

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ieri “” con circa 700 cittadini per la chiusura della “Milano Civil Week“ in piazza Duca d’Aosta, per la mobilità leggera e ladei. "Il tema della mobilità dolce e delle piste ciclabili talvolta crea disagi, spesso in commissione Trasporti si discute su come migliorare l’incrocio ‘pericoloso’ tra veicoli e bici" ha affermato Federico Romani, presidente del Consiglio regionale lombardo.