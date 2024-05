La moderazione automatizzata su Facebook continua a essere pessima

(Di lunedì 13 maggio 2024) C’è chi è troppo lento (come X) e chi, invece, è talmente veloce da sbagliare.mente. Già in passato, Giornalettismo si è occupato di tutti gli errori e le pecche (per usare un eufemismo) del sistema disu. Il caso più emblematico, per quel che ci riguarda, è la rimozione del nostro articolo in cui avevamo affrontato e analizzato il fenomeno social della condivisione (senza contestualizzazione) della lettera scritta da Osama Bin Laden sul primo anniversario dell’attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle. Piccolo inciso: a oggi – con la pubblicazione suche risale al 19 novembre del 2023 – siamo ancora in attesa di una decisione dell’Oversight Board dopo il nostro ricorso. LEGGI ANCHE > Le decisioni di Meta influiscono sulle linee ...

