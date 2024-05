La minaccia | Ti aspetto fuori Operatrice del Cup aggredita - l’Asl | rinforziamo la sicurezza

(Di lunedì 13 maggio 2024) Foiano della Chiana (Arezzo), 13 maggio 2024 –verbalmente e poita al Cup di Foiano. Non può fissare l’appuntamento, va in escandescenza el’, "ti". Nei giorni scorsi un uomo era entrato nel vecchio ospedale della città del Carnevale per chiedere una prestazione ma in quel momento non poteva essere erogata per un motivo o un altro. Non l’ha presa bene ed è andato su tutte le furie e ha riversato la sua rabbia sull’che ha attaccato verbalmente, con toni tutt’altro che educati. L’episodio è stato raccontato ieri mattina da Silvia Russo, segretaria generale Cisl che ha denunciato l’accaduto al consueto appuntamento mattutino con Radio Fly, intervistata da Giuseppe Misuri. "L’ospedale di Foiano si trova in ...

