La maratona delle tasse Detrazioni per le famiglie | guida alle agevolazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Firenze, 13 maggio 2024 – Da lunedì 20 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione dei redditi precompilata, con o senza modifiche rispetto a quella visualizzata dal 30 aprile scorso. Per quanto riguarda il modello 730, questo potrà essere inviato fino al 30 settembre 2024, salvo proroghe. Ma quali sono le spese effettuate nell’anno 2023 che consentono di risparmiare sulle imposte? Si possono detrarre le spese mediche, in dettaglio il 19% per le spese superiori a 129,11 euro per farmaci, ticket, degenze ospedaliere, prestazioni specialistiche e chirurgiche, analisi, cure termali, dispositivi medici, inclusi occhiali e lenti da vista, con marchio Ce, gli interessi sul mutuo (il 19% fino ad un massimo di 4mila euro per l’acquisto e fino a 2.582 euro per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale), i canoni di locazione, le spese scolastiche, universitarie e non, ...