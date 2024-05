La lite tra Mentana e Gruber per pochi minuti di trasmissione non fa onore al giornalismo | Toni Capuozzo dice la sua

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lanon faal. Parola di. Lo storico reporter di guerra, membro della giuria del Premio Parise in corso in queste ore, è tornato sul litigio tra i due giornalisti di La7. “Oggie lalitigano in tv per alcunidi. Io sono di un’altra generazione, ho vissuto undiverso che oggi vorrei dire (ma tra virgolette) ‘cameratesco’. Ricordo una volta in Australia con Franco Di Mare. Lui aveva il febbrone, avevamo cinquea testa per un’intervista, ha mandato me. Il polso che reggeva il microfono del Tg2 era il mio”.ha poi ricordato il collega Andrea ...