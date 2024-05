La fuga senza fine dei palestinesi dai nuovi raid di Israele | Spinti verso zone senza acqua ed energia Ora dormiamo sulla sabbia tra i liquami

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il cooperante gazawo Mohammed Al Majdalawi aveva piantato la tenda nella zona di Al Mawasi,costa adiacente a Rafah, dopo essere riuscito a trovare un furgone per spostarsi con la famiglia dai quartieri orientali del campo profughi, sotto assedio continuo dell’esercito israeliano dallo scorso 6 maggio. Cinquecento euro totali di trasporto, a cui si sono aggiunte le spese per reperire un telone di nylon per isolare l’abitazione di fortuna dall’umidità e dal vento. “Questa notte non sono riuscito a dormire, le esplosioni dei bombardamenti erano troppo forti e ho dovuto tranquillizzare i miei figli”, racconta il cooperante di Acs-Associazione di Cooperazione e Solidarietà a Ilfattoquotidiano.it, smantellando nel frattempo la tenda per l’ennesima volta. “Abbiamo dormito, satura die rifiuti di ...

