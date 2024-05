La fuga all' estero dei medici che mette in crisi la sanità italiana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Fra i tanti problemi che affliggono lave n'è uno che desta particolare preoccupazione: ladiall', che provoca una carenza drammatica nei nostri ospedali. Unache ha l'aspetto di un vero e proprio esodo, in rapido aumento da qualche tempo. Le previsioni sono addirittura cupe per il 2024, si parla di 20milalaureati in Italia che abbandoneranno la nostra patria, e si tratta al 90% di giovani tra i 35 e i 40 anni, stando alle dichiarazioni di Antonio Magi, presidente del maggiore ordine dei, quello di Roma. I paesi che attraggono di più sono ovviamente quelli in cui ci sono migliori condizioni di lavoro e una remunerazione più alta: Stati Uniti, Israele, Germania , Francia, Regno Unito, Svizzera, ...