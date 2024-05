(Di lunedì 13 maggio 2024)(Milano) 13 maggio 2024 - La retrocessione in Eccellenza delcalcio ha causatoalla, proprietaria dello Sportitalia Village dove si è giocata la gara playout di serie D trae Castellanzese, vinta dai neroverdi per 5-0. Sulin erba sintetica sono stati lanciati daililla due fumogeni che hanno causatoal manto sintetico dello stadio. Da qui il comunicato stampa della: "La UScondanna con fermezza quanto accaduto oggi allo Sportitalia Village durante il play out-Castellanzese, con idellasciati ...

La Folgore Caratese denuncia: “Tifosi del Legnano liberi di distruggere spalti e campo”. E chiede 100mila euro di danni - La folgore Caratese denuncia: “Tifosi del legnano liberi di distruggere spalti e campo”. E chiede 100mila euro di danni - Il lancio di fumogeni a parte dei supporter lilla avrebbe causato problemi rilevanti allo stadio. Previste multe pesanti ...

Rifacciamo il Legnano o continuiamo a vivere di ricordi - Rifacciamo il legnano o continuiamo a vivere di ricordi - legnano – Ieri per seguire i lilla, che in teoria avrebbero dovuto giocare in casa, il legnanese tipo ci ha messo qualcosa come 45-50 minuti di strada solo andata, in uno stadio troppo piccolo per de ...

Danni allo Sportitalia Village, la Folgore Caratese chiederà i danni al Legnano foto - Danni allo Sportitalia Village, la folgore Caratese chiederà i danni al legnano foto - VERANO BRIANZA (MB) – La folgore Caratese, proprietaria dello Sportitalia Village dove oggi si è giocata la gara di playout tra legnano e Castellanzese, vinta dai neroverdi per 5-0, ha espresso ferma ...