La Fiorentina in rimonta batte il Monza 2-1

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 13 maggio 2024) AGI - La Fiorentinainilnell'ultima sfida in programma della 36 giornata di Serie A. Al Franchi finisce 2-1 grazie al gol decisivo nella ripresa di Arthur, il primo in maglia viola, dopo il botta e risposta tra Djuric e Nico Gonzalez nella prima frazione di gioco. La squadra di Italiano sale a 53 punti e supera cosi' il Napoli a quattro giorni dallo scontro diretto, rientrando in zona Conference League con la possibilità comunque di qualificarsi per l'Europa League vincendo la finalissima di Atene. Gli uomini di Palladino invece, al settimo turno di fila senza vincere (ultimo successo 2 mesi fa), restano a quota 45. Nove minuti sul cronometro e i brianzoli vanno subito avanti con il solito Djuric, che stacca imperiosamente di testa sul cross dal fondo di Mota eTerracciano per l'1-0 ospite. ...