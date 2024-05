La denuncia di una 12enne contro due amichetti | Violenza sessuale Modena sotto choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Per unamodenese e la sua amica doveva essere un tranquillo pomeriggio da trascorrere in casa con altri due ragazzi anch'essi modenesi, più grandi ma comunque minorenni. Un invito per due chiacchiere e un po' di musica. Invece all'improvviso - così perlomeno racconta la ragazzina - tra quelle mura di casa è scattato l'orrore, di quelli che lasciano il segno nel corpo e nell'anima di una bambina di quella età. I due ragazzi adolescenti di 15 e 16 anni avrebbero inizialmente mantenuto un atteggiamento amichevole. Poi invece avrebbero iniziato a mostrare attenzioni non gradite nei suoi confronti, manifestando in modo sempre più esplicito i propri desideri sessuali. La situazione è degenerata ed è divenuta un incubo per la piccola. Le avances si sarebbero fatte insistenti, fino a diventare crudele. Il tutto ...