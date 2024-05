La decisione è ormai presa | altra mazzata per i tifosi di Sinner

(Di lunedì 13 maggio 2024), unaè stata: dopo la rinuncia agli Internazionali di Roma si avvicina un altro forfait per il campione italiano. Ecco quelle che potrebbe succedere A malincuore, e per lo sconforto di tutti i suoiche avrebbero voluto vederlo da vicino, Jannikha deciso di non partecipare agli Internazionali di Roma che adesso, dopo anche la sconfitta di Rafa Nadal, vedono come assoluto favorito Djokovic.(Lapresse) – Ilveggente.itPerò il problema all’anca che ha colpito Jannik, numero due del ranking mondiale, è un problema che deve essere preso in seria considerazione: non si può in nessun modo rischiare nulla.lo ha detto nella conferenza stampa nella quale ha annunciato il forfait e, secondo la Gazzetta ...

Open Var: Aia riconosce errore in Atalanta-Roma, fatta chiarezza su Genoa-Sassuolo - Open Var: Aia riconosce errore in Atalanta-Roma, fatta chiarezza su Genoa-Sassuolo - Gasperini, inviperito per la decisione, è stato nella circostanza anche ammonito. Open Var: l’analisi del penalty concesso da Guida alla Roma Ospite in studio Elenio Di Liberatore, ex assistente ...

L’Eredità, la Rai darà l’annuncio dopo l’ultima puntata: la decisione di Marco Liorni - L’Eredità, la Rai darà l’annuncio dopo l’ultima puntata: la decisione di Marco Liorni - La Rai farà un annuncio molto importante dopo l’ultima puntata de L’Eredità: decisione netta di Marco Liorni. Anche quest’anno L’Eredità ha raggiunto dei risultati davvero molto importanti. L’arrivo d ...

Paradiso delle signore, dopo 9 anni è arrivata la fine: i vertici Rai hanno ormai deciso | Tristezza per il pubblico - Paradiso delle signore, dopo 9 anni è arrivata la fine: i vertici Rai hanno ormai deciso | Tristezza per il pubblico - Le riprese si svolgono presso i Teatri di posa Videa di Roma. La fiction è stata prodotta per Rai 1 dalla casa di produzione laziale Aurora TV, diretta da Giannandrea Pecorelli, mentre le riprese ...