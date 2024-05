La crisi climatica aumenta i decessi legati al caldo - +11% in 30 anni in Europa

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il primo pericolo per la salute umana rimane il cambiamento climatico, questo è quanto rivela un preoccupante rapporto di The Lancet Countdown on Health and Climate Change, pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Public Health. In, le morti correlate alsonote del 9% in media, con un incremento del 11% nell’meridionale. Questo aumento è attribuibile all’inquinamento atmosferico e alle crescenti temperature, che stanno causando una serie di problemi di salute, tra cui un aumento degli attacchi cardiaci, degli ictus, delle malattie infettive e dei traumi psicologici. In particolare, i sistemi sanitari pubblici europei, soprattutto quelli del sud, stanno mostrando segni dia causa di tali sfide. In un contesto di riscaldamento globale, si registra ora un aumento ...

Número de mortes ligadas ao calor aumenta na Europa em 30 anos - Número de mortes ligadas ao calor aumenta na europa em 30 anos - por Manuela Correra - As mudanças climáticas correm o risco de passar uma borracha nos progressos realizados na saúde pública nos últimos 50 anos, de acordo com o relatório The lancet Countdown in ...