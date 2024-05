La Cremonese confida nel bis di Stroppa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Non è tutto da buttare. Almeno per quanto riguarda questo amaro finale di stagione. Latermina la regular season al quarto posto, con tre risultati utili consecutivi, e per quanto sia stata costretta a salutare il sogno promozione diretta – tenuto in pugno per larghi tratti di questo campionato – si concede l’opportunità di giocarsi gli spareggi di serie B partendo dalle semifinali e bypassando l’insidioso turno preliminare. Ancora non è dato sapere chi incontrerà la formazione grigiorossa. Tutto dipenderà dalla vincente di Catanzaro-Brescia di sabato. Il tecnico Giovanni, che già nel 2021 ai tempi del Monza era riuscito a condurre i brianzoli per la prima volta in A passando per i playoff e vincendo in finale contro il Brescia, è consapevole che sarà fondamentale avere a disposizione una rosa al completo. Indipendentemente dalla ...