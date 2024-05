La corte tedesca conferma lo status estremista dell’AfD

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lalodel partito Alternative für Deutschland (AfD). Lorende più semplice per l’intelligencedi indagare e sorvegliare i membri. Lalodel partito AfD Un’altaha stabilito che il partito Alternative für Deutschland (AfD) potrebbe essere classificato come una

Emre Can, dalla Juve alla finale di Champions: “Ora tutti zitti e guardatemi” - Emre Can, dalla Juve alla finale di Champions: “Ora tutti zitti e guardatemi” - L'ex bianconero esulta alla fine per l'obiettivo centrato con il Borussia Dortmund: "Il risultato di un duro lavoro" ...

Tradizionale azienda tedesca insolvente: il famoso fornitore di automobili è in bancarotta - Tradizionale azienda tedesca insolvente: il famoso fornitore di automobili è in bancarotta - Home pageun lavorostava in piedi: 4 maggio 2024, 5:12da: Marco StofferInsisteDivideFranken Goss, uno specialista del ferro e dell'alluminio bavarese, deve ...

Roma-Bayer Leverkusen, assalto De Rossi: sfida i nuovi mostri di Xabi Alonso - Roma-Bayer Leverkusen, assalto De Rossi: sfida i nuovi mostri di Xabi Alonso - Si legge Roma-Bayer Leverkusen ma la partita di domani, è molto di più. In ottica romanista, ad esempio, è la sfida agli invincibili. Sul versante tedesco, invece, è ...