La classifica Il podio e gli altri arrivati al traguardo di Carrara

(Di lunedì 13 maggio 2024) Questo l’ordine di arrivo sul rettilineo di viale Colombo a Marina: Tommaso Dati (Biesse Carrera) che percorre i 174,7 chilometri in 4 ore, 8 minuti e 52 secondi (media 42,119), al secondo posto Manuel Oioli (Continental Cycling Team), al terzo Filippo Turconi (Group Bardiani Faizanè), quarto Diego Bracalente (Mbhbank Colpack Ballan), quinto Domenic Cirlincione (General Store Essegibi) tutti con lo stesso tempo del vincitore. Primi degli inseguitori Luca Giaimi (UAE Team Emirates) e Valerii Shtin (CTF Victorious) entrambi a 36’’, mentre la prima parte del gruppo è arrivata con oltre un minuto e mezzo di ritardo. Al primoto è andato il trofeo "Aldo Morelli", storico presidente della Fausto Coppi e la coppa in memoria dell’indimenticato Mario Bianchi, per anni vice presidente della società carrarese e instancabile organizzatore del gran premio; mentre ai ...