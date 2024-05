La Clai è inarrestabile Dodici sigilli di fila in casa

(Di lunedì 13 maggio 2024)IMOLA 3 GOSSOLENGO 0 (25-13; 25-18; 25-14)IMOLA: Casotti 3, Arcangeli 3, Cavalli 1, Cammisa 11, Lanzoni, Migliorini, Mastrilli, Rubini 7, Gaffuri, Esposito 10, Missiroli 2, Fazziani, Rizzo 10, Arcangeli 1. All. Caliendo. GOSSOLENGO: Guaschino 4, Fizzotti, Naddeo 7, Nedeljkovic, Moretti 1, Bianchini, Passerini, Corneli 7, Nonnati 3, Colombano 1, Ducoli, Scarabelli 2, Negri 3. All. Mazzola. Arbitri: Natalini, Mochi. Laha chiuso la stagione regolare del campionato di serie B1 femminile, girone C, vincendo la sua dodicesima gara interna consecutiva: le ragazze di coach Nello Caliendo davanti al proprio pubblico le hanno praticamente vinte tutte, lasciando solamente cinque set alle avversarie in tutta l’annata. Una supremazia quasi imbarazzante quella delle imolesi che hanno vinto il girone con ben otto punti ...

