La Cina di Xi Jinping - il totalitarismo e l’impero contro il mercato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 13 maggio 2024) La visita di stato di Xiin Francia, in occasione del sessantesimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra il nostro paese e la Repubblica Popolare Cinese, è avvenuta in un momento decisivo” scrive Nicolas Baverez. “La globalizzazione è sempre più militarizzata e le dinamiche della violenza stanno andando fuorillo in Ucraina, in medio oriente e nel Mar Cinese. Sotto la guida di Xi, lasta facendo un grande balzo indietro, sacrificando il modello dei suoi Quarant’anni gloriosi a unmaoista, affermando allo stesso tempo le proprie ambizioni imperiali sostenute dall’alleanza con la Russia. Bloccata nel suo sviluppo, distanziata dal rinnovamento industriale e tecnologico degli Stati Uniti, ha riversato nell’Unione europea il surplus delle sue formidabili ...