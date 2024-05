Kooij - vedi Napoli e poi vinci I guastafeste da sprint rovinano i piani dei big Pogacar fa da apripista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Niente da fare: per i velocisti in questo Giro è vita dura. Al’ultima conferma: come nelle precedenti occasioni, sbuca sempre un. Stavolta è Narvaez, iltore della prima tappa: complici un paio di strappi prima del lungomare, l’ecuadoriano guadagna una manciata di secondi che difende fino agli ultimi 50 metri, costringendo glier a inseguire prima di lanciarsi. Ne vien fuori un’altra volata anomala, di nuovo indigesta per Jonny Milan: stavolta è l’olandese Olava negargli il bis. "Sapevo che c’era da tener duro negli ultimi chilometri, i compagni mi hanno scortato al meglio, purtroppo ho sbagliato io: sono partito dalla parte sbagliata, verso il centro della strada, e alla fine mi sono mancate un po’ le gambe", è l’onesta analisi del gigante friulano, che in ...