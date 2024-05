Kickboxing | Roma ospiterà la sfida mondiale ISKA tra Mattia Faraoni e il campione romeno Danut Hurduc

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Oktagon Tsunami torna nella Capitale e lo fa in occasione della sua storica 27esima edizione, sotto l’egida dello CSEN e in collaborazione con Fight1 di Carlo Di Blasi, il prossimo sabato 29 giugno al PalaTiziano. Lo show internazionale di Oktagon è la punta di diamante della scena fighting italiana. Per l’occasione il match più atteso è il(International SportAssociation) che vedrà il detentore della cintura della categoria fino a 95kg, il kickboxerno, affrontare il. Il 33enne atleta originario di Barlad si presenta acon un invidiabile score: 46 vittorie su 52 match disputati. Sarà il main event di una card composta da 16 ...