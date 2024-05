Kate Middleton sostituita da Re Carlo | al suo posto ci sarà un’altra donna - ecco chi è

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 13 maggio 2024) Momento delicatissimo per la Royal Family:e Recombattono contro un cancro, ma ora c’è dell’altro. Cosa succede a Londra? Come sappiamo, la Principessa del Gallesben lontana dalla vita pubblica e istituzionale nei prossimi mesi; il suo ritorno era previsto dapprima per Pasqua, poi per Luglio e ora è addirittura rimandato a data da destinarsi. Aè stato diagnosticato un cancro allo stomaco e per questo motivo dovrà sottoporsi a cure specifiche. Al contempo, però, anche lo stato di salute di ReIII non è certo fra i migliori; proprio come la moglie di suo figlio William, anche il Sovrano combatte contro un cancro, sebbene non sia stato specificato di che tipo di tumore si tratti. Al momento, comunque, la situazione sembra ...