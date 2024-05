Kate Middleton - la tremenda indiscrezione sulla sua salute | cosa succede

La malattia del 75enne re Carlo ha messo in subbuglio la corte britannica. La possibilità che il trono si liberi prima del previsto costringe ora i suoi collaboratori più stretti, e il primogenito William, a preparare un eventuale, rapido passaggio ...

Quando le giornate si fanno intense e gli impegni sembrano non concedere tregua, anche i membri della famiglia reale britannica sentono il bisogno di prendersi una pausa. Per Kate Middleton, l‘isola di Mustique nelle Piccole Antille rappresenta non ...