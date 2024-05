Juventus - solo Del Neri peggio di questo Allegri | il dato lo conferm - anche Pirlo ha fatto meglio

2024-05-09 19:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: I tifosi della Juventus si mettano l’anima in pace, soprattutto quelli che in curva si sono esposti per la permanenza di Massimiliano ...

La Juventus non sa più vincere, All’Allianz Stadium i bianconeri pareggiano 1-1 contro la Salernitana . Un gol nel finale di Rabiot salva la faccia dei bianconeri, anche se gli ospiti sfiorano il gol del vantaggio. IN pari – La Juventus non va oltre ...

Juve, negli ultimi 14 anni solo Delneri aveva ottenuto meno punti a 2 giornate dalla fine del campionato - Juve, negli ultimi 14 anni solo Delneri aveva ottenuto meno punti a 2 giornate dalla fine del campionato - Nonostante la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, raggiunta con 2 giornate d'anticipo grazie al successo dell'Atalanta sulla Roma nel posticipo di ieri sera, la juventus e il ...

Finale di Coppa Italia, l'arbitro sarà Maresca - Finale di Coppa Italia, l'arbitro sarà Maresca - In sedici partite di Serie A, Maresca ha assegnato novanta ammonizioni, espulso una sola volta e concesso quattro calci di rigore.

Salernitana, una gara d'orgoglio per un risultato comunque storico - Salernitana, una gara d'orgoglio per un risultato comunque storico - La stagione è già conclusa, queste ultime partite servono solo per gli almanacchi ma il pareggio con la juventus è comunque storico, come lo sono quelli con Milan e Roma e la vittoria con la Lazio.