Juventus - senti Capello | 'Allegr - ciclo finito Seve un Calhanoglu Su Chie -a, So -lé, Vlahovic e Zirkzee'

Due grandi ex allenatori del Milan votano Thiago Motta per il dopo Pioli sulla panchina rossonera nella prossima stagione. Il tecnico italo-brasiliano...

Fabio Capello in difesa di Massimiliano Allegri : `Tutti scaricano le colpe su di lui, ma questa Juventus non è forte`. L`ex allenatore oggi op...

Fabio Capello a Sky: 'Alla Juventus servono tre giocatori che facciano la differenza. Soulé Non lo so...' - Fabio capello a Sky: 'Alla juventus servono tre giocatori che facciano la differenza. Soulé Non lo so...' - Fabio capello a Sky Calcio Club ha parlato della juventus e di chi serve ai bianconeri per la prossima stagione: "Un difensore serve, poi soprattutto a centrocampo..

Capello “Finito ciclo di Allegri alla Juve, Atalanta unica” - capello “Finito ciclo di Allegri alla Juve, Atalanta unica” - ROMA (ITALPRESS) - "Ieri sera l'Atalanta ha giocato una partita entusiasmante, gioca un calcio unico per determinazione, velocità, tecnica. Il primo tempo ...

Capello attacca De Zerbi e tira in ballo Guardiola: “Che cosa ha vinto nella sua carriera” - capello attacca De Zerbi e tira in ballo Guardiola: “Che cosa ha vinto nella sua carriera” - capello non si trattiene e lancia una frecciatina a De Zerbi: "Che cosa ha fatto Se ne parla tanto come uno degli allenatori top perché Guardiola ...