Juventus - pronta la rivoluzione in vista della prossima stagione | le mosse della dirigenza

I Diffidati di Juventus-Salernitana , match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Gli uomini di Massimiliano Allegri vogliono conquistare questi tre punti per tornare alla vittoria e, soprattutto, chiudere ...

Juventus, finale senza Yildiz Oggi non s'è allenato per un problema alla spalla - juventus, finale senza Yildiz Oggi non s'è allenato per un problema alla spalla - Apprensione in casa juventus dopo l'ultima sessione di allenamento sotto gli ordini di Massimiliano Allegri. Il club bianconero è già al lavoro per preparare la finale di Coppa Italia contro l'Atalant ...

Ultim’ora Atalanta-Juventus, Allegri rischia di perderlo: il comunicato - Ultim’ora Atalanta-juventus, Allegri rischia di perderlo: il comunicato - Quindi le condizioni del giovane talento sono da monitorare in vista della partita dell’Olimpico. Inoltre la juventus ha reso noto che Danilo ed Alex Sandro hanno svolto parte dell’allenamento con il ...

Ribaltone Juventus: cessione pesante e colpo a centrocampo - Ribaltone juventus: cessione pesante e colpo a centrocampo - Infine: “Cessione eccellente Bremer Si perchè è quello da cui la juventus può ricavare di più e si può sostituire. Calafiori la Juve lo prende a prescindere ma se dovesse andare via Bremer andrebbe ...