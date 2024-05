Juventus Next Gen-Casertana | probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

(Di lunedì 13 maggio 2024) L`urna della fase nazionale dei Playoff di Serie C, tra le partite in programma, offre anche l`incrocio traGen e. Partita...

Le informazioni su data , orario e diretta tv e streaming del doppio confronto tra Juventus Next Gen e Casertana, valido per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023 / 2024 . I bianconeri hanno sovvertito il pronostico, battendo ...

Ci si gioca la stagione in Serie C e si vede... Nei playoff di categoria - e nel caso nel secondo turno, quello che dà l`accesso alla fase...

Caserta (Alfredo Stella). Andata dopodomani al Moccagatta di Alessandria, ritorno sabato 18 maggio al Pinto. Questo il percorso che la Casertana dovrà affrontare in questo primo turno Play off nazionali, dopo aver eliminato ieri in casa l’Audace ...

Playoff, programma e orari del primo turno nazionale in scena domani - Playoff, programma e orari del primo turno nazionale in scena domani - Domani sono in programma le partite del primo turno della fase nazionale dei playoff: ecco la situazione. Ore 20.30 Triestina- Benevento (su Rai Sport). Cosi` invece il ritorno di sabato 18: ore 20.30 ...

