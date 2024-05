Juventus - da oggi inizia l'anno uno | via Allegr - riflessioni in corso sui big e chi va in scaden -a, ecco da chi si riparte

Juventus-Salernitana è una delle cinque partite della 36ª giornata in programma domenica 12 maggio. L'incontro si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN, calcio d'inizio alle ore 18.Continua a leggere

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Salernitana, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Il momento di forma dei bianconeri è davvero pessimo, ma l’obiettivo Champions è più vicino che mai e ...

Juventus, Capello: 'Ciclo di Allegri finito. Futuro di Max Se va in Arabia...' - juventus, Capello: 'Ciclo di Allegri finito. Futuro di Max Se va in Arabia...' - "Credo che Allegri abbia finito il suo ciclo alla juventus", commenta l'ex allenatore Fabio Capello a Rai Radio 1: " La squadra non è.

Gazzetta - Juventus, 5 colpi per la Champions. Zirkzee e Koopmeiners i primi - Gazzetta - juventus, 5 colpi per la Champions. Zirkzee e Koopmeiners i primi - Il biglietto per la Super Champions è stato staccato nel modo più faticoso possibile, ma ora è ufficiale. La juventus non è riuscita a battere la già retrocessa Salernitana e ha dovuto aspettare fino ...

Juventus, da oggi inizia l'anno uno: via Allegri, riflessioni in corso sui big e chi va in scadenza, ecco da chi si riparte - juventus, da oggi inizia l'anno uno: via Allegri, riflessioni in corso sui big e chi va in scadenza, ecco da chi si riparte - Il clamoroso 1-1 contro la Salernitana già retrocessa, e la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League arrivata grazie alla vittoria dell`Atalanta.