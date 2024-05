Juventus | apre la campagna abbonamenti della prossima stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Laha annunciato l’imminente aperturaper quanto riguarda la. Lo slogan scelto dal club bianconero è “Our space”, con questo claim il club chiama a raccolta tutti i tifosi per riempire l’Allianz Stadium il prossimo anno. Il 23 maggio via alla vendita per chi vuole rinnovare la tessera, mentre la vendita libera partirà dal 12 giugno. Glipotranno essere acquistati tramite i canali ufficiali del club o direttamente all’Allianz Stadium. NOVITA’: LA FORMULA STAR C’è una novità per ladel prossimo ...