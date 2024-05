Juve-Salernitana lascia strascichi | “Uno degli errori arbitrali più grossi di tutto il campionato”

(Di lunedì 13 maggio 2024)ntus-è stata contrassegnata da un episodio arbitrale che sta creando diversi dibattiti. Mauro Bergonzi, ex direttore di gara, si aspettava l'assegnazione del rigore per i granata dopo il contatto tra Szczesny e Ikwuemesi: "Unopiùsul terreno di gioco diil campionato".

DA ZERO A DIECI, ZERO AL PRIMO TEMPO, DIECI DA CERCARE - DA ZERO A DIECI, ZERO AL PRIMO TEMPO, DIECI DA CERCARE - Il pareggio con la Salernitana riporta la Juventus in Champions League dopo un anno di ingiusto allontanamento, la formazione di Massimiliano Allegri con la formazione granata ha fatto male ed ...

Fantacalendario del Como, esordio con la Fiorentina e Torino nelle prime partite - Fantacalendario del Como, esordio con la Fiorentina e Torino nelle prime partite - Brunner, Gregori, Stellini, Tarantino, Music, Allegretti, Belingheri, Anderson, Pecchia, Carbone, Caccia. Questa è stata l'ultima formazione titolare del Como in ...

Juve-Salernitana, fischia CalVARese: Szczesny, non è rigore - juve-salernitana, fischia CalVARese: Szczesny, non è rigore - Alberto Santoro era appena alla seconda direzione stagionale in Serie A, eppure esce bene da una partita che in corso d’opera si rivela più complessa del previsto. L'ex calciatore bianconeri, oggi ...