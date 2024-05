Juve Salernitana - l’analisi di Calvarese | Rabiot colpisce col braccio ma non è punibile

(Di lunedì 13 maggio 2024) Gianpaolo, ex arbitro, ha analizzato a Tuttosport gli episodi successi durante la partita traGianpaolo, ex arbitro, ha analizzato a Tuttosport gli episodi successi durante la partita tra. Le sue parole: ANALISI – «Innanzitutto un intervento di Szczesny in uscita su Ikwuemesi: il portiereprima il

(Adnkronos) – Juventus e Salernitana pareggiano 1-1 nel match valido per la 36esima giornata della Serie A. I campani, ultimi in classifica e da tempo retrocessi in Serie B, passano in vantaggio al 27? con il colpo di testa di Pierozzi. La ...

Juventus-Salernitana : 1-1 (Pierozzi 26`, Rabiot 91`) JUVENTUS Szczesny 6 – Sul gol non ha colpe, per il resto evita che la Juve affo...

Fino alla fine, grande festa Juve, e’ in Champions con il Bologna - Fino alla fine, grande festa juve, e’ in Champions con il Bologna - " festa juve: E' in Champions con la juventus". Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la qualificazione in Champions della juventus dopo il pari con la salernitana e ...

Il Napoli può raggiungere solo la Conference League! Ecco tutti i verdetti già ufficiali della Serie A… - Il Napoli può raggiungere solo la Conference League! Ecco tutti i verdetti già ufficiali della Serie A… - Dall’Inter campione d’Italia alla salernitana retrocessa: tutti i verdetti ufficiali della Serie A 23/24. Il Napoli si gioca un posto alla prossima Conference.

La moviola di Juventus-Salernitana: Santoro tiene in pugno la sfida - La moviola di juventus-salernitana: Santoro tiene in pugno la sfida - Uscita disperata di Szczesny su Ikwuemesi, per fortuna del portiere arriva una frazione di secondo prima dell’avversario sul pallone, poi avviene un contatto a quel punto non punibile: bravo Santoro a ...