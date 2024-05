Juve - maledetta primavera Un altro pari e sono fischi Pass Champions senza gioia

(Di lunedì 13 maggio 2024) I tifosi dello Stadium non fanno mai mancare il proprio apporto, sperando che la magia di un tempo possa riprendere forma. Ma poi, è ormai abitudine che nell’ex fortino si esprima una squadra fragile, tentennante, chiaramente da rivoluzionare. Dal 27 gennaio, da quell’Empoli-1-1, nulla è stato come prima. E così anche ieri, con la sola esigenza di vincere contro la Salernitana ultima in classifica per strappare finalmente l’agognato e vitale, la Signora si è presentata con le titubanze di una novizia invece delle certezze di una grande. La certezza della qualificazione è arrivata solo in serata grazie all’Atalanta, non certo in un bagno di buonumore. Il gol di Pierozzi – il primo in serie A – ha risvegliato tutti quei fantasmi che albergano ormai stabilmente alla Continassa. Certo, cistate ...

Zancan (Sky): “Mi stupisce ancora una volta come la Juve subisce gol, prima non accadeva quasi mai” - Zancan (Sky): “Mi stupisce ancora una volta come la juve subisce gol, prima non accadeva quasi mai” - Il giornalista di Sky Sport, Federico Zancan, ha commentato il pareggio dell'Allianza Stadium tra juventus e Salernitana. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: "Paradossalmente ...

IL SANTO DELLA DOMENICA - Quattro maledetti giorni di speranza e fiducia. Poi via alla rivoluzione - IL SANTO DELLA DOMENICA - Quattro maledetti giorni di speranza e fiducia. Poi via alla rivoluzione - E’ il momento di stare tutti uniti. Lo possiamo fare questo “ sforzo” per 4 giorni Possiamo mettere la juventus, davanti a tutto, per 4 maledetti giorni Possiamo ...

«Lazio 1974: grande e maledetta»: arriva su Sky la nuova versione integrale della miniserie - «Lazio 1974: grande e maledetta»: arriva su Sky la nuova versione integrale della miniserie - A 50 anni dal primo scudetto della Lazio, domenica 12 maggio torna la produzione originale di Sky Sport «Lazio 1974: grande e maledetta» ...