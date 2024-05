Juve - barra dritta per la finale di Coppa Italia Poi via al futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Torino, 13 maggio 2024 - Tutto in una partita, per riportare un trofeo in bacheca dopo 3 anni. Salernitana-è stato forse il punto più basso dell’Allegri bis a Torino, ma il pareggio contro l’ultima in classifica, e già retrocessa, è comunque valso il ritorno in Champions League. Magra consolazione, ovviamente, per l’ambiente bianconero che mai si sarebbe immaginato una crisi così da febbraio in avanti. Da rivale dell’Inter per lo Scudetto alla fatica a raggiungere il traguardo minimo dei primi cinque posti, con tanto di possibile sorpasso del Bologna di Thiago Motta che ora è a pari punti e lunedì giocherà in casa lo scontro diretto. Servirà solo per le posizioni di classifica, perché entrambe le squadre sono ufficialmente nella rinnovata Champions League. Resta però la sensazione di fine ciclo, acuita da una squadra spenta, distratta, poco concreta e concentrata, ...