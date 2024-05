Jesi - ora serve la bella Sconfitta amara a Piacenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) BAKERY 72 G. CONTRACTOR61 BAKERY : Criconia 5, Bertocco 2, Soviero 10, El Agbani 6, Mastroianni 14, Maglietti 14, Manenti 6, Molinari, Zanetti 4, Rasio 11. All. Giorgio Salvemini GENERAL CONTRACTOR: Varaschin 6, Malatesta ne, Carnevale, Bruno 9, Merletto 11, Nisi ne, Valentini 1, Rossi 8, Marulli 13, Tiberti 13, Casagrande,. All. Marcello Ghizzinardi Parziali: 15-18, 39-35, 53-45 Ahia, la favola sta per finire? C’era una volta una squadra che difendeva come una assatanata, attaccava ragionando, tirava soprattutto con percentuali rasserenanti. Adesso quella squadra - la General contractor – si sta trasformando in Mr Hyde, stenta in attacco, concede troppo in difesa, si perde insomma con estrema facilità nelle proprie fragilità. Risultato, dopo gara 4 asuona forte l’allarme rosso. E adesso è evidente ...