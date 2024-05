Jesi - ancora ubriachi al volante | tre denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024)(Ancona), 13 maggio 2024 –al: in tre nei guai. Nell’ambito dei servizi di controllo territorio disposti dalla compagnia carabinieri diin occasione del fine settimana, mirati a prevenire contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale correlato a condotte di guida condizionate dall’abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti, tre persone sono state denunciate in stato di libertà. In particolare a Chiaravalle, i militari della locale stazione e della stazione di Monte San Vito hanno denunciato rispettivamente un 46enne e un 33enne, sorpresi alla guida delle proprie autovetture in stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici. In, invece, i militari dell’aliquota radiomobile hanno denunciato un 34enne per analoga violazione. ...