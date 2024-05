Jason Statham star del nuovo action thriller di Baltasar Kormákur

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il protagonista di Snatch scelto per il ruolo principale nel prossimo lungometraggio del regista islandese.è stato scelto per interpretare il protagonista di undiretto da, che verrà proposto questa settimana al Marché du Film del Festival di Cannes. Nel film, attualmente senza titolo,interpreta Mason, un uomo che vive isolato in una remota isola scozzese. Quando salva una giovane ragazza dall'oceano durante una terribile tempesta, mette in moto una serie di eventi che portano ad un violento attacco al suo rifugio, costringendolo a tornare nel mondo per affrontare i fantasmi del suo passato. Le riprese principali sono in programma per novembre nel Regno Unito e …