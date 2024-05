Jannik Sinner - un miracolo su Rai 2 | non scende in campo? Ecco le conseguenze

(Di lunedì 13 maggio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Rai 2) Anche se non ha potuto partecipare a seguito di problemi fisici, la figura dialeggia sull'evento tennistico degli internazionali di Roma e gli effetti (anche se può sembrare paradossale) impattano sugli ascolti. Venerdi mattina andava in onda la sfida tra Lorenzo Musetti e il francese Terence Atmane. Giocatori apprezzati, ma sicuramente non conosciutissimi al grande pubblico. Eppure il dato Auditel segnala una consistente media del 5.6 % con punte del 7%, nonostante il ritiro dell'italiano al secondo set. Gli esperti di Omnicom Media Group registrano, in generale, un buon andamento degli ascolti di questa edizione, dato riscontrato anche dalla cifre ufficiali degli spettatori medi che hanno assistito quest'anno ai confronti fin qui ...

