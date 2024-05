Jabil | lavoratori domani di nuovo in strada davanti Palazzo Santa Lucia - De Luca intervenga

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 13 maggio 2024) Caserta. Dopo il corteo per le strade di Marcianise e il presidiola sede di Confindustria Caserta, idello stabilimento della multinazionaletornano inma a Napoli,, sede della Regione Campania, per tenere alta l’attenzione sulla vertenza e “svegliare il ‘manovratore’ – scrivono in una nota i delegati sindacali aziendali (Rsu) riferendosi al presidente De– e pretendere un supporto alla risoluzione della vertenza”. “Idi Marcianise – prosegue la nota Rsu – sono prima di tutti cittadini del territorio, le cui istituzioni chiamano ad un concreto segno attenzione. È quindi opportuno che il presidente Dein persona si ...