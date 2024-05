Iva agevolata al 10% nelle ristrutturazioni edilizie - quando deve essere applicata e come calcolarla

(Di lunedì 13 maggio 2024)è possibile applicare l’Ivasulleedilizia? L’aliquota scende al 10% – dall’ordinario 22% – per le prestazioni di servizi connessi direttamente con gli interventi di recupero edilizio, manutenzione ordinaria e straordinaria. È necessario, però, che gli interventi vengano realizzati su degli immobili a prevalente destinazione abitativa. Nel momento in cui si gestiscono dei lavori di ristrutturazione edilizia, una delle casistiche più delicate da gestire è quella relativa all’applicazione dell’Ivaal 10%. Questa particolare aliquota ha uno scopo ben preciso: sostenere il settore dell’edilizia. Il legislatore, introducendo questa agevolazione, ha voluto sostenere gli interventi di manutenzione o ristrutturazione degli immobili,hanno una destinazione ...

