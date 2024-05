Italmobiliare - nel primo trimestre i ricavi consolidati crescono del 19,9%

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il consiglio di amministrazione diS.p.A. ha approvato oggi (13 maggio) l’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2024. Nel corso deldell’anno il Gruppo registra trend positivi legati allo sviluppo e al continuo miglioramento dell’efficienza delle società in portafoglio, ed in particolare delle aziende che operano nei settori in cui il Gruppo si sta concentrando maggiormente, anche nell’ottica di sviluppare vere e proprie piattaforme industriali. A livello consolidato, ie proventi del Gruppo si attestano a 166,2 milioni di euro, in aumento del 19,9% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente principalmente grazie alle ottime performance di Caffè Borbone (+6,5 milioni di euro), Italgen (+5,4 milioni di euro), CDS – Casa della Salute (+4,9 milioni ...