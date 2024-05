Italia - terremoto nella notte La paura non si ferma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) NAPOLI – Una scossa didi magnitudo 2.9 è stata registrata alle ore 3:30 in provincia di Napoli, precisamentezona dei Campi Flegrei. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto un ipocentro a soli tre chilometri di profondità e un epicentro situato a due chilometri da Pozzuoli. Fortunatamente, non risultano danni a persone o cose. Questo evento sismico segue di pochi giorni altri due terremoti, di magnitudo 3.6 e 3.7, che hanno interessato la stessa zona. Le autorità locali e gli esperti dell’Ingv continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini. L'articolo proviene da The Social Post.