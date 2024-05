Italia-Repubblica Ceca | Meloni vede Fiala - focus su relazion - agenda Ue e internazionale

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Nell'incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia, e il primo ministro della, Petr, oggi a Palazzo Chigi, è stata "confermata la solidità dei rapporti economici e commerciali e le opportunità di rafforzamento della cooperazione in diversi settori di mutuo interesse. In occasione della celebrazione dei 20 anni dell'ingresso dellanell'UE i colloqui hanno, inoltre, permesso uno scambio approfondito sui principali temi dell'europea e, a partire dal dossier migratorio". Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi.

Una nuova Ue può crescere grazie alla Difesa. L’incontro Meloni-Fiala - Una nuova Ue può crescere grazie alla Difesa. L’incontro meloni-Fiala - Il passe-partout per il dossier migranti si ritrova alla voce Paesi terzi. Ovvero quel modello che ha portato all’accordo tra Roma e Tirana, con al centro l’obiettivo di individuare una strada pratica ...

Meloni, prevenire flussi migranti puntando su dimensione esterna - meloni, prevenire flussi migranti puntando su dimensione esterna - "Ci siamo confrontati sul tema della migrazione, altra questione sulla quale ci siamo sempre trovati d'accordo: siamo d'accordo sul fatto che per gestire la migrazione la priorità sia quella di lavora ...

Ucraina: Meloni, ‘rafforzare difesa indispensabile per pace giusta’ - Ucraina: meloni, ‘rafforzare difesa indispensabile per pace giusta’ - Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo confermato l’impegno a rafforzare le legittime capacità di difesa dell’Ucraina, come condizione indispensabile per raggiungere quella pace giusta a cui tutti ...