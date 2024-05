Ancona, 11 maggio 2024 - Dopo un weekend soleggiato con temperature miti in tutte le Marche , torna il maltempo . L'inizio della prossima settimana sarà infatti caratterizzato da nuvole, pioggia e possibili temporali in diverse zone della regione. ...

Milano – Rassegnamoci: il bel tempo ha le ore contate. Non solo. Sulla Lombardia per domani, domenica 12 maggio, è stata lanciata anche una allerta meteo gialla per forti temporali . Dimentichiamoci dunque le temperature ampiamente primaverili (al ...

Italia ostaggio del maltempo secondo le previsioni meteo: pioggia al Nord, polvere dal deserto al Sud - Italia ostaggio del maltempo secondo le previsioni meteo: pioggia al Nord, polvere dal deserto al Sud - maltempo sull'Italia dopo l'anticiclone africano: pioggia e grandine al Nord, polvere dal deserto al Sud: previsioni meteo fino al weekend ...

Meteo, Italia divisa tra grandinate e caldo anomalo: quali "i giorni peggiori" - Meteo, Italia divisa tra grandinate e caldo anomalo: quali "i giorni peggiori" - Dopo un weekend per lo più da sogno, l'Italia si prepara a spaccarsi a metà. Con l'inizio della nuova settimana, infatti, ...

Meteo settimana, l’Italia si spacca in due: maltempo al Nord con forti temporali, sole e caldo estivo al Sud - Meteo settimana, l’Italia si spacca in due: maltempo al Nord con forti temporali, sole e caldo estivo al Sud - Per tutta la settimana l'Italia sarà divisa in due: al Nord ci saranno temporali, talvolta violenti con rischio di grandine; al Sud, invece, un’ondata di caldo africano farà impennare le temperature o ...