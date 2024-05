Italia Nostra trionfa | Il Tar respinge l' estensione dei palazzoni in città

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 13 maggio 2024) Pescara - Il Tribunale Amministrativo Regionale ha emesso una sentenza chela contestata delibera del Comune riguardante l'delle deroghe allo strumento urbanistico vigente., in prima linea contro questa mossa, esulta per la decisione che blocca l'assalto del Comune allastorica. L'associazione ha sollecitato il sindaco a ritirare la delibera, sottolineando l'importanza di rispettare il piano urbanistico senza modifiche affrettate e indiscriminate. La sentenza, promossa da cittadini danneggiati dagli enormi stabili in costruzione, ribadisce la necessità di studi approfonditi e partecipazione pubblica nella pianificazione urbana.esorta la Giunta a non prolungare ulteriormente la vicenda con ricorsi, ma a ritirare ...