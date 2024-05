Isterica - stai zitta Amici 2 - semifinale nel caos Nel bel mezzo della puntata scoppia la ‘rissa’

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Serata di emozioni forti ieri, 12 maggio, per ladi23. Il talent show che ogni tanto sforna le nuove stelle del canto e del ballo ha emesso un verdetto importante, ossia il nome degli allievi che si contenderanno la coppa del vincitore nell’ultima. E ovviamente non sono mancate le sorprese, al traguardo arrivano infatti tutti e sei gli allievi ancora in gara, senza eliminazione: Mida, Petit, Holden, Sarah, Dustin e Marisol. Così ha deciso la giuria. Al ballottaggio erano finiti in due: Mida e Sarah. Ma Maria De Filippi ha spiazzato tutti ancora una volta. La presentatrice li ha convocati in studio e li ha informato i ragazzi che i tre giudici di gara (Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Malgioglio) avevano ritenuto che entrambi i cantanti avessero le carte in regola per andare la finale. Una ...