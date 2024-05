Isola dei Famosi - Joe Bastianich lascia il reality | Sta male

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Joe, celebre imprenditore italoamericano, ha dovuto temporaneamentere ilshow “L’dei” per sottoporsi a controlli medici. Come riferito dalla sua compagna di avventura Valentina Vezzali, l’imprenditore ha trascorso una notte difficile a causa di unssere persistente. “Ha vomitato tutta la notte, non ha digerito la farina, e gli ho consigliato di fare dei controlli”, ha spiegato Vezzali, aggiungendo che il suo compagno di gioco ha iniziato a sentirsidopo che gli altri naufraghi si erano ritirati per la notte. Valentina, che è rimasta al suo fianco, ha ritenuto necessario suggerirgli di farsi visitare, vista la gravità della situazione. Non è la prima volta cheè costretto ad abbandonare ...