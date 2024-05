Isola dei Famosi - chi sarà eliminato secondo i sondaggi

Stasera andrà in onda l’ottava puntata della nuova edizione de L’ Isola dei Famosi e uno dei naufraghi dovrà lasciare per sempre Cayo Cochinos. Lunedì scorso sono finiti al televoto Artur Dainese, Samuel Peron e Rosanna Lodi, sarà uno di loro il ...

Grande fermento per l’ottava puntata dell’ Isola dei Famosi che andrà in onda su Canale 5 stasera , 13 maggio , cercando di risollevare un’edizione fatta di grandi polemiche, esclusi, e ritiri anticipati. Il programma condotto da Valdimir Luxuria, ...

Isola dei Famosi, il sondaggio, Artur, Samuel e Rosanna: chi sarà il nuovo eliminato - Isola dei famosi, il sondaggio, Artur, Samuel e Rosanna: chi sarà il nuovo eliminato - Isola dei famosi al via stasera con un nuovo appuntamento con il reality e si procederà con una nuova eliminazione ...

Sondaggi Isola dei Famosi 2024, chi sarà eliminato stasera 13 maggio - Sondaggi Isola dei famosi 2024, chi sarà eliminato stasera 13 maggio - La puntata che va in onda nella serata di lunedì 13 maggio, come da regolamento, vedrà l’eliminazione di uno dei naufraghi nominati dai compagni di viaggio durante la puntata precedente. A rischiare ...

Isola dei Famosi 2024, le anticipazioni di stasera: il regolamento violato, i nominati e i sondaggi. Rosanna rischia grosso, Benigno non si placa - Isola dei famosi 2024, le anticipazioni di stasera: il regolamento violato, i nominati e i sondaggi. Rosanna rischia grosso, Benigno non si placa - Isola dei famosi 2024, stasera in tv una nuova puntata. Tra stravolgimenti al palinsesto, flop di ascolti e abbandoni di naufraghi il reality condotto da Vladimir Luxuria sembra non trovare ...